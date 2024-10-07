В Україні у вересні 2024 року продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 6%

У вересні 2024 року порівняно з вереснем 2023 року продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 6% до 1068 одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

Порівняно з серпнем продажі комерційних автомобілів зменшився на 1%.

Серед нових комерційних автівок у вересні найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Renault - 280 зареєстрованих вантажівок.

На другому місці - комерційні автівки марки Ford (135 зареєстрованих вантажівок), третє місце в рейтингу займають автомобілі Citroen (101 вантажівка), четверту позицію - автомобілі марки MAN (79 вантажівок), а п'яту - Scania (66 вантажівок).

З початку року продажі нових вантажних та спеціальних автомобілів понад 9,3 тис. нових машин, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.