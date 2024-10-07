За 10 років в Україні було подано понад 267 тисяч заявок на реєстрацію торгових марок

За даними Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), 267,6 тисяч заявок на реєстрацію торгових марок було подано в Україні з 2015 року. Найчастіше бажають запатентувати підприємницьку діяльність, рекламу, медичні товари та освітні проекти. Найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок подала компанія “Рошен”.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 267 692 заявки на реєстрацію торгових марок було подано в Україні за останні 10 років.

"З 2015 до 2019 року кількість заявок зростала щорічно. Рекордним став 2019 рік — 33 745 заявок. Однак із початком пандемії заявок поменшало на 17% — до 27 883 у 2020 році", - підкреслюють аналітики.

Повідомляється, що вдруге кількість заявок на реєстрацію торговельних марок різко скоротилася на початку повномасштабної війни: до 16 162, що стало найнижчим показником за останні роки.

"Проте вже у 2023 році кількість заявок на реєстрацію торгових марок зросла до 25 тисяч. Цьогоріч вже подано 18 008 заявок за 9 місяців", - зауважують аналітики.

За даними "Опендатабот", у 2024 році найчастіше бажають зареєструвати торгові марки на рекламування та підприємницьку діяльність — 37,4% від усіх заявок.

До трійки найбільш запитаних також потрапили ТМ, пов’язані з освітою і розважальними послугами (13,9%) та торгові марки на фармацевтичні, медичні, ветеринарні препарати та гербіциди (11,1%).

Найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок за весь час подала компанія "Рошен" — 1396. Серед компаній, що активно подають на реєстрацію свої торгові марки, виділяються: "Оболонь" — 1043 та "Розетка.уа" — 886.

У 2024 році лідерами за кількістю заявок на реєстрацію є "ГГБЕТ" — 76 заявок, вже вищезгадана "Оболонь" та "Фарміс ЛТД" — 72 та 71 торгових марок відповідно.