Коваль: Україна підписала меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства із Словаччиною

Україна та Словаччина підписали меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства та харчової промисловості, який стосується, зокрема, співпраці на рівні асоціацій та фермерів і посилення між ними прямих горизонтальних зв'язків, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Підписав меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості з міністром сільського господарства Словаччини Ріхардом Такачем. Ідеться, зокрема, про співпрацю на рівні асоціацій і фермерів наших країн і посилення між ними прямих горизонтальних зв’язків", - написав він у телеграмі в понеділок.

За його словами, міністерства також намітили співпрацю у сферах розведення тварин, селекції рослин і розвитку експорту між країнами, а також у сфері наукових досліджень у сільському господарстві.

"Запросив пана міністра долучитися до підтримки наших агровиробників у прифронтових регіонах. Це не лише про грантову підтримку, а й, наприклад, про відкриття спільних українсько-словацьких підприємств з глибинної переробки", - додав Коваль.

Також сторони домовилися протидіяти ворожій дезінформації щодо української агропродукції. "Українські та словацькі фермери мають розуміти один одного. Це запорука тривалої та взаємовигідної співпраці", - упевнений міністр.

"Нам важливий досвід наших партнерів. Водночас нам теж є чим поділитися. Наші фермери в надскладних умовах продовжують сіяти та збирати врожай, Україна - забезпечувати продовольчу безпеку світу", - підсумував міністр аграрної політики та продовольства.