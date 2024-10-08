ЄК може опублікувати річну доповідь про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС пізніше, ніж очікувалося

Єврокомісія може опублікувати річну доповідь про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС 30 жовтня – пізніше, ніж початково очікувалося.
Про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
"Схоже, доповідь Єврокомісії про розширення вийде 30 жовтня. Тобто після виборів у Молдові та Грузії", – написав Джозвяк.
Раніше він писав, що доповідь мають опублікувати 16 жовтня, але є ймовірність, що це відбудеться пізніше.
Перед тим віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з питань Європи уклали публічне парі про те, коли Україна вступить у ЄС.
Нагадаємо, у вересні Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції напередодні передав Єврокомісії звіт у межах Пакета розширення ЄС 2024 року, що містить оновлену інформацію щодо дій України на шляху до членства в ЄС протягом квітня-серпня.
У лютому 2024 року уряд затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у попередньому звіті щодо розширення – від 2023 року.
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