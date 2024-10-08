ДОТ пройде сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту ISO 37001:2016

Державний оператор тилу (ДОТ) пройде сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту щодо системи управління в боротьбі з корупцією.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ДОТ.
«Державний оператор тилу пройде сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту ISO 37001:2016, який стосується системи управління в боротьбі з корупцією. Послуги аудиту буде надавати компанія PECB Ukraine за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) - провідної антикорупційної програми, що фінансується ЄС, співфінансується та впроваджується МЗС Данії», - повідомили в пресслужбі.
У ДОТ зазначають, що процес аудиту розпочнеться у жовтні. На першому етапі аудитори перевірять документи та процеси, які вже діють у ДОТ, під час другого буде оцінюватися система управління ризиками, її запровадження та ефективність.
Експертний висновок за результатами аудиту буде направлений до центрального офісу сертифікаційного органу PECB Group Inc.
“Отримання сертифікації за стандартом ISO 37001:2016 підтвердить, що ми відповідаємо найкращим світовим антикорупційним практикам. Це допоможе нам зміцнити довіру як з боку міжнародних, так і національних партнерів, а також вийти на якісно новий рівень доброчесної взаємодії у процесі забезпечення Збройних сил України”, — зазначив директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.
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