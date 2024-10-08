Мая Санду лишається найбільш популярною з-поміж кандидатів у президенти, - опитування

Чинна президентка Молдови Мая Санду лишається найбільш популярною з-поміж кандидатів у президенти, які братимуть участь у виборах 20 жовтня.
Про це свідчить опитування, ініційоване представництвом Aspen Institute за участю громадської організації Watchdog Moldova, повідомляє "Європейська правда".
У разі, якби вибори президента Молдови відбулись найближчої неділі, Санду здобула б на них 36,1% голосів – значно більше, ніж будь-який інший кандидат.
На другому місці – висуванець молдовської Партії соціалістів, колишній генеральний прокурор Александр Стояногло з 10,1%, за ним – популіст Ренато Усатий із 7,5%. Незалежна кандидатка, колишній башкан Гагаузії Ірина Влах отримала б 4,1%.
Решта кандидатів не набирають і 3%. Водночас майже 22% респондентів ще не прийняли чіткого рішення щодо того, як голосувати на президентських виборах у Молдові, тому рейтинг першої четвірки кандидатів ще може коливатися.
Якби найближчим часом відбулись вибори до парламенту Молдови, найбільше голосів набрала б партія влади PAS (майже 30%), далі з помітним відставанням – Партія соціалістів (7,2%) та проросійський блок "Перемога", пов’язаний з олігархом-втікачем Іланом Шором (6,9%).
Трохи більше 3% набирають також комуністи та "Наша партія" Ренато Усатого. При цьому майже 30% виборців в опитуванні визнавали, що не визначились, за кого проголосували б.
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