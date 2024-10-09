Закон: Якщо власник не приватизує пай до 2028 року, це буде вважатися відмовою від отримання земельної ділянки

Верховна Рада продовжила до 1 січня 2028 року строк, до якого потрібно приватизувати земельні паї. Ухвалення відповідного законопроєкту №11150 у повторному другому читанні з пропозиціями голови держави підтримали 253 депутати, повідомляється на сайті парламенту.
22 травня Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у другому читанні, проте президент Володимир Зеленський наклав на нього вето. Під час повторного голосування депутати врахували зауваження президента, згідно з якими всі землі, зайняті водними об'єктами загальнодержавного значення, мають залишатися у державній власності. Це відповідає Земельному кодексу, який забороняє передавати у приватну власність землі водного фонду. Раніше пропонувалося зробити виняток для приватних і комунальних ділянок.
Ухвалений закон передбачає продовження до 1 січня 2028 року (замість попереднього крайнього строку 1 січня 2025 року) терміну оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок та розподілу земель між власниками земельних часток (паїв) та їхніми спадкоємцями після колективного розподілу. Якщо власник або його спадкоємець не оформить право власності на свою частку до 2028 року, це буде вважатися відмовою від отримання земельної ділянки.
Крім того, новий закон:
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