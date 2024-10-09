Українцям пояснили, чому субсидія може не прийти

Бувають випадки, коли людям, які давно є отримувачами субсидій, а також тим, хто вперше звернувся за цим видом допомоги від держави, не приходять гроші або ж взагалі відмовляють після надання всіх необхідних документів.

Факти ICTV розповідають, чому не прийшла субсидія та що з цим робити.

У разі відмови у наданні допомоги на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг у вас є 14 днів на те, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у власних документах.

Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд може призначити виплати, повідомивши про нове рішення додатково.

Загалом для більшості українців, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, ПФУ самостійно здійснює розрахунок розміру на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня). Додатково звертатися не потрібно.

Якщо ж ви отримували субсидію і хочете внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, необхідно звернутися до органів ПФУ із відповідними документами.

Важливо! Одним із критеріїв призначення і перепризначення житлової субсидії є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Тому якщо ви отримували допомогу і у вас є борг – це теж одна з причин, чому не прийшла субсидія.

Але вихід є – заборгованість можна поступово погасити, регулярно сплачуючи борг і не пропускаючи поточні платежі. У такому разі можна розраховувати на пільгу.

Тоді під час звернення за субсидією потрібно долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги.

У Мінсоцполітики кажуть, що цього року розмір субсидій їх отримувачам буде перераховано автоматично, оскільки жодних змін у процедурі їх призначення не відбувалось. Відповідно, додатково не треба нікуди звертатись.

Це стосується більшості українців, яким призначали субсидію під час неопалювального сезону, а також тих, чия виплата у неопалювальний сезон дорівнювала 0 грн.

Водночас звернутися за призначення субсидій потрібно: