Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Українцям пояснили, чому субсидія може не прийти

115

Бувають випадки, коли людям, які давно є отримувачами субсидій, а також тим, хто вперше звернувся за цим видом допомоги від держави, не приходять гроші або ж взагалі відмовляють після надання всіх необхідних документів.

Факти ICTV розповідають, чому не прийшла субсидія та що з цим робити.

У разі відмови у наданні допомоги на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг у вас є 14 днів на те, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у власних документах.

Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд може призначити виплати, повідомивши про нове рішення додатково.

Загалом для більшості українців, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, ПФУ самостійно здійснює розрахунок розміру на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня). Додатково звертатися не потрібно.

Якщо ж ви отримували субсидію і хочете внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, необхідно звернутися до органів ПФУ із відповідними документами.

Важливо! Одним із критеріїв призначення і перепризначення житлової субсидії є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Тому якщо ви отримували допомогу і у вас є борг – це теж одна з причин, чому не прийшла субсидія.

Але вихід є – заборгованість можна поступово погасити, регулярно сплачуючи борг і не пропускаючи поточні платежі. У такому разі можна розраховувати на пільгу.

Тоді під час звернення за субсидією потрібно долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги.

У Мінсоцполітики кажуть, що цього року розмір субсидій їх отримувачам буде перераховано автоматично, оскільки жодних змін у процедурі їх призначення не відбувалось. Відповідно, додатково не треба нікуди звертатись.

Це стосується більшості українців, яким призначали субсидію під час неопалювального сезону, а також тих, чия виплата у неопалювальний сезон дорівнювала 0 грн.

Водночас звернутися за призначення субсидій потрібно:

  • тим, хто раніше не одержував цієї допомоги від держави і планує оформити житлову субсидію вперше;
  • людям, яким не була призначена субсидія у попередньому періоді через наявну заборгованість (проте її вдалося погасити або реструктуризувати);
  • якщо ви отримували допомогу, але у вас відбулися зміни у майновому стані чи складі родини, змінився соціальний статус чи перелік житлово-комунальних послуг, потрібно подати інформацію про такі зміни упродовж 30 днів.
субсидії
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 9 октября 2024
Вторник, 8 октября 2024
Понедельник, 7 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023