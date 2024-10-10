Мудра: Рада ухвалила законопроєкт, який завершує процедуру ратифікації Римського Статуту

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт, який завершує процедуру ратифікації Римського Статуту.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на її сторінку у Фейсбуці.
“Верховна Рада прийняла важливий президентський законопроєкт, який завершує процедуру ратифікації Римського Статуту. Цей законопроєкт був необхідним для того, щоб набув чинності ратифікаційний закон, прийнятий Верховною Радою і підписаний Президентом України 24 серпня. Фактично, це завершення довгої дороги роботи над цим проєктом, і далі залишається лише імплементація”, - написала вона.
Вона наголосила, що “сьогодні Україна вкотре підтвердила свою належність до цивілізованих демократичних держав. Саме цим ми відрізняємось від росії, яка веде геноцидальну агресію на знищення України і світового порядку, заснованого на правилах міжнародного права. І саме тому росія вимагала щоб ми не ратифіковували Римський статут - росіяни знають, що покарання за їхні злочини неодмінно настане. Але ми не зупиняємось на цьому - це тільки початок масштабної реформи кримінального законодавства щодо міжнародних злочинів”.
Мудра також закликала партнерів і українську спільноту об'єднатись для швидкої та ефективної роботи.
“Разом з тим, дякую всім тим, хто допомагав на цьому непростому шляху та зробив це можливим”, - написала вона.
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