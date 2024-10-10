У Німеччині підтвердили, що засідання "Рамштайн" переноситься

На американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині підтвердили, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутись 12 жовтня у форматі лідерів країн, у цю дату не відбудеться.
Як пише "Європейська правда", таку відповідь надала "Суспільному" пресслужба авіабази.
Пресслужба підтвердила, що зустріч відклали, і зазначила, що ключовим фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена через негоду у Сполучених Штатах.
"Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься", – повідомили у відповіді.
Нову дату мають оголосити пізніше.
Передбачалось, що президент США Джо Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.
Попри заяви про "перенесення" наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано цього тижня.
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