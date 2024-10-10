Урсула фон дер Ляєн «пройшлася» по Орбану Ляєн під час дебатів у Європарламенті

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном дорікнула йому через звинувачення у бік України та заклики до миру без перемоги в Україні.
Вона заявила, що є ті, хто звинувачує у війні в Україні не загарбника, а того, на кого напали.
Урсула фон дер Ляєн поцікавилася в Орбана, чи звинувачує хтось угорців у радянському вторгненні в 1956 році. Вона наголосила, що хоче говорити про Україну, яка переживає третю зиму війни.
Очільниця Єврокомісії наголосила, що “є ті, хто звинувачує в цій війні не загарбника, а того, на кого напали. Не жагу Путіна до влади, а прагнення України до свободи”.
«Тож я хочу запитати їх: чи хтось звинувачує угорців у радянському вторгненні в 1956 році? Чи чехів і словаків за радянські репресії 1968 року? Чи литовців за радянські репресії в 1991 році?», – запитала фон дер Ляєн.
У своєму виступі вона підкреслила, що європейці мають різну історію та мови, але не існує європейської мови, в якій мир є синонімом капітуляції, а суверенітет – синонімом окупації.
«Українці – борці за свободу, як і герої, які звільнили Центральну та Східну Європу від радянського панування», – підкреслила голова Єврокомісії.
Щодо Орбана, то у своєму виступі він практично не згадував Україну щодо пріоритетів головування Угорщини в Раді Євросоюзу.
Свою промову угорський прем’єр виголошував у Європарламенті перед фон дер Ляєн, але пізніше відреагував на її виступ.
Орбан вважає, що угорська боротьба за свободу у 1956 році та війна в Україні “немає нічого спільного, а будь-яке порівняння є помилкою”.
«Помилково робити порівняння між цими двома речами від чийогось імені і я відкидаю будь-яке порівняння з борцями за свободу 1956 року», – сказав він.
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