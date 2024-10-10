МО Британії: кремль готовий урізати важливі видатки для фінансування війни проти України

Новий проєкт бюджету рф на 2025 рік, запропонований російським урядом, демонструє, що кремль готовий урізати важливі видатки для фінансування війни проти України.

Про це повідомляє у соцмережі Х Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

Як зазначається, 30 вересня 2024 року російський уряд подав до держдуми проєкт бюджету на 2025 рік, який передбачає зростання видатків на 5% (без урахування інфляції) до 41,5 трильйона рублів (447 мільярдів доларів). Запропонований бюджет передбачає приблизно 25% зростання оборонних видатків у 2025 році порівняно з бюджетом на 2024 рік. Загалом видатки на оборону становлять 32% бюджету 2025 року, порівняно з довоєнним 2021 роком - тоді цей показник був 14,5%.

«Новий бюджет демонструє, що росія продовжує надавати пріоритет фінансуванню війни над внутрішніми пріоритетами», - вважать у британському відомстві, зазначаючи, що, наприклад, соціальні видатки скоротяться на 16% у 2025 році.

«Попит продовжує випереджати пропозицію в російській економіці, і збільшення бюджету на 2025 рік, найімовірніше, погіршить цю ситуацію. Це майже напевно посилить інфляційний тиск, який залишається ключовою проблемою, оскільки рівень інфляції в серпні 2024 року становив приблизно 9%», - йдеться у звіті.