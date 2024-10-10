The Telegraph: Через санкції росія вимушена призупинити виробництво нових винищувачів Су-57

російській федерації довелося призупинити виробництво нових винищувачів-«невидимок» Су-57 через санкції.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними журналістів, західні санкції не дозволяють росії закуповувати обладнання, яке необхідне для створення цього типу літаків.

Йдеться, зокрема, про атенюатор WA36 та блоки живлення PLR7 60-12 та EA-PS 3150. Ці компоненти є частиною пристрою для калібрування систем зв'язку на Су-57.

Відомо, що ВПК росії поставив перші 10 серійних літаків Su-57 у 2022 році та ще 11 – у 2023 році. При цьому в 2024-му оборонні підприємства росії виробили всього кілька таких літаків.

Зазвичай темпи поставок нових типів винищувачів збільшуються рік за роком, оскільки робітники набувають досвіду, а комплектуючі стають дешевшими за рахунок оптових замовлень. Проте запровадження санкцій допомогло призупинити виробництво та збільшити вартість одного літака.

«Через 14 років після першого польоту цієї моделі в російських ангарах знаходяться трохи більше 30 Su-57, третина з яких – це випробувальні моделі, які потенційно не мають деяких із запланованих електронних систем. Це незначна сила для ВПС», – наголошують у виданні.