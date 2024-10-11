Румунський уряд розширів список товарів з України, для ввезення яких потрібна ліцензія

Румунія розширила список товарів, які імпортують із України, для ввезення яких потрібна ліцензія, пише Euractiv.

Так румунський уряд відреагував на скарги фермерів про демпінгові ціни на українську продукцію. Йдеться про імпорт яєць і м'яса птиці.

Після обговорень із представниками галузі птахівництва уряд ухвалив рішення додати яйця і м'ясо птиці до переліку продукції, імпорт якої з України можливий лише за наявності ліцензії.

До цього списку також входять крупи, насіння, борошно і цукор.

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу зауважив, що як член ЄС, його держава повинна дотримуватись певних виробничих вимог у галузі птахівництва, через що витрати "на 30% вищі, ніж в Україні".

Міністр уточнив, що заборони на імпорт українських яєць і м'яса птиці немає. Мова йде лише про ліцензії.

Після того, як Європейська комісія вирішила не поширювати заборону на імпорт українського зерна на п'ять сусідніх з Україною країн ЄС (Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину й Угорщину) у вересні 2023 року, Румунія запровадила імпортні ліцензії на зернові та олійні культури з України і Молдови. Цей захід, введений у жовтні минулого року, продовжили.

Відповідно до цього рішення, імпортувати сільськогосподарську продукцію з України і Молдови мають право лише румунські компанії, які займаються виробництвом олійно-жирової продукції, борошномельною промисловістю, виробництвом кормів для тварин і тваринництвом.