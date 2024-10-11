Сійярто: Угорщина та "газпром" домовились про збільшення поставок газу рф

Угорщина та російський "газпром" домовились про можливе збільшення поставок газу рф до цієї держави Європейського Союзу.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто під час газового форуму у російському Санкт-Петербурзі та російський "газпром", передає "Європейська правда".
Сійярто заявив, що завданням та обов’язком угорського уряду є забезпечення того, щоб енергопостачання країни було безпечним на довгострокову перспективу, а також, щоб це здійснювалося за конкурентною ціною.
Він акцентував, що у 2024 році в країну надійде загалом 6,7 млрд кубометрів російського газу.
Сійярто повідомив, що у четвер, 10 жовтня, угорська державна енергетична компанія MVM та "газпром" підписали домовленість про збереження цієї практики, за його словами, сприятливої для Угорщини. російський "газпром" зі свого боку повідомив, що у четвер було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо можливості збільшення поставок російського газу в Угорщину.
Також глава МЗС Угорщини заявив, що "найважливішим кроком в енергетичній безпеці Угорщини в останні роки стало будівництво газопроводу "Турецький потік", через який російський газ іде до країн Європи південним маршрутом.
"Багато людей не можуть повною мірою оцінити його значення, тому що, на щастя, їм не довелося відчувати брак енергетичної безпеки", – зазначив угорський очільник МЗС.
Він похвалився, що якби Угорщина "піддалася дружньому і союзницькому тиску" та "не зважилися будувати "Турецький потік" – то сьогодні були б у "величезній халепі", бо транзит російського газу через Україну буде припинено з 1 січня.
"Завдяки 20 млн кубометрів, поставленим на добу, ми можемо закуповувати через "Турецький потік" більше газу, ніж за весь рік минулого року", – зазначив Сійярто.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023