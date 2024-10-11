Сійярто: Угорщина та "газпром" домовились про збільшення поставок газу рф

Угорщина та російський "газпром" домовились про можливе збільшення поставок газу рф до цієї держави Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто під час газового форуму у російському Санкт-Петербурзі та російський "газпром", передає "Європейська правда".

Сійярто заявив, що завданням та обов’язком угорського уряду є забезпечення того, щоб енергопостачання країни було безпечним на довгострокову перспективу, а також, щоб це здійснювалося за конкурентною ціною.

Він акцентував, що у 2024 році в країну надійде загалом 6,7 млрд кубометрів російського газу.

Сійярто повідомив, що у четвер, 10 жовтня, угорська державна енергетична компанія MVM та "газпром" підписали домовленість про збереження цієї практики, за його словами, сприятливої для Угорщини. російський "газпром" зі свого боку повідомив, що у четвер було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо можливості збільшення поставок російського газу в Угорщину.

Також глава МЗС Угорщини заявив, що "найважливішим кроком в енергетичній безпеці Угорщини в останні роки стало будівництво газопроводу "Турецький потік", через який російський газ іде до країн Європи південним маршрутом.

"Багато людей не можуть повною мірою оцінити його значення, тому що, на щастя, їм не довелося відчувати брак енергетичної безпеки", – зазначив угорський очільник МЗС.

Він похвалився, що якби Угорщина "піддалася дружньому і союзницькому тиску" та "не зважилися будувати "Турецький потік" – то сьогодні були б у "величезній халепі", бо транзит російського газу через Україну буде припинено з 1 січня.

"Завдяки 20 млн кубометрів, поставленим на добу, ми можемо закуповувати через "Турецький потік" більше газу, ніж за весь рік минулого року", – зазначив Сійярто.