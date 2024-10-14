Демограф: Після закінчення війни найбільшою загрозою для України є низька народжуваність

Занадто низька народжуваність є найбільшою загрозою для України після закінчення війни. Щоб не відбувалося природного скорочення населення, 100 жінок повинні народжувати 210-220 дітей.
Це високий показник, в Європі його не вдається досягти, сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун, передає ТСН.
"У нас занадто низька народжуваність. Якщо її вдасться більш-менш вивести на рівень 160-180 дітей на сто жінок, це вже для України буде непогано. Однак, чисельність населення все одно буде скорочуватися, але не такими стрімкими темпами, як зараз", - пояснив він.
Загальмувати скорочення чисельності населення також можна збільшенням тривалості життя. Для цього треба, щоб і люди піклувалися про себе, і щоб система охорони здоров'я надавала громадянам ефективну допомогу.
"А щодо війни, то багато що буде залежати від того, скільки людей повернеться до України після її закінчення. Зараз за кордоном через війну перебувають понад 6 мільйонів українців, і якщо половина з них повернеться, то це для нас буде дуже не погано. Можливо, українців навіть і більше повернеться, але точного числа зараз ніхто не може назвати. Тому демографічна ситуація в Україні дуже сильно залежить від ЗСУ та подій на фронті", - підсумував науковець.
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