МО Естонії: Розглядаємо можливість закупівлі оборонної продукції з України

Естонія розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України, і така співпраця могла б допомогти збільшити українське виробництво.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Укрінформ із посиланням на ERR.

Однак через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт озброєнь і військової техніки. За словами глави Міноборони Естонії, ця заборона не стане на заваді, якщо країни прийдуть до взаємної домовленості, а така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.

«Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що, якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виготовляти для їхньої армії», - зазначив Певкур.

За його словами, якщо Естонія і Україна все ж таки дійдуть згоди в цьому питанні, то Таллін закуповуватиме лише те, що дійсно необхідно для країни.

«Ракети дальньої дії - це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звісно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на великій дальності», - наголосив Певкур.

Наступного тижня Певкур зустрінеться з міністром оборони України у Брюсселі, а найближчими тижнями також відвідає Україну, пише видання.