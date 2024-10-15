Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Гринчук: Внаслідок повномасштабного вторгнення росії зафіксовано понад 6 тис. екологічних злочинів

79

Станом на вересень 2024 року, внаслідок повномасштабного вторгнення росії зафіксовано понад 6 тис. екологічних злочинів, а завдана шкода оцінюється вже у 2,6 - 2,7 трлн грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

“Уже зафіксовано понад 6 тис. різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6-2,7 трлн гривень. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій”, - сказала Гринчук.

За її словами, щодня фіксуються пожежі на сотнях гектарів лісів, для гасіння яких неможливо використовувати традиційні засоби через замінування. Кількість замінованих лісів оцінюється у 0,5 млн га.

Гринчук додає, що наразі 20% природоохоронних територій України перебувають під окупацією або в зоні бойових дій. За підрахунками фахівців міністерства, орієнтовна шкода природно-заповідному фонду України становить майже 650 млрд грн.

Гринчук, екологія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 15 октября 2024
Понедельник, 14 октября 2024
Воскресенье, 13 октября 2024
Суббота, 12 октября 2024
Пятница, 11 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023