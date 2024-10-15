Гринчук: Внаслідок повномасштабного вторгнення росії зафіксовано понад 6 тис. екологічних злочинів

Станом на вересень 2024 року, внаслідок повномасштабного вторгнення росії зафіксовано понад 6 тис. екологічних злочинів, а завдана шкода оцінюється вже у 2,6 - 2,7 трлн грн.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
“Уже зафіксовано понад 6 тис. різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6-2,7 трлн гривень. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій”, - сказала Гринчук.
За її словами, щодня фіксуються пожежі на сотнях гектарів лісів, для гасіння яких неможливо використовувати традиційні засоби через замінування. Кількість замінованих лісів оцінюється у 0,5 млн га.
Гринчук додає, що наразі 20% природоохоронних територій України перебувають під окупацією або в зоні бойових дій. За підрахунками фахівців міністерства, орієнтовна шкода природно-заповідному фонду України становить майже 650 млрд грн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023