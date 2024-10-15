Експерти: Зростанню цін на сировину сприяє підвищення вартості соняшникової олії

Ціни на соняшник в Україні знову досить суттєво зросли, оновивши максимум з кінця травня 2021 року.

Як пише delo.ua, про це повідомляє ІА "АПК-Інформ".

Зазначається, що наразі закупівельні ціни на соняшник на переробних заводах досягли 22500-24500 грн/т СРТ.

"Компанії повідомляли, що пропозиція олійної дещо зросла, однак все ще залишалася недостатньою. Тому ті, хто потребували термінового поповнення запасів для виконання контрактних зобов’язань по олії, підвищували ціни більш активно (до +1000 грн/т) у порівнянні з тижнем раніше та готові були доплачувати за великі обсяги та олійність", - підкреслюють аналітики.

За даними експертів, зростанню цін на сировину поки що сприяє підвищення вартості соняшникової олії на експортному напрямку.

"Але все більше переробних підприємств повідомляють, що прибутковість переробки низька або майже відсутня", - зауважують аналітики.

Вони додають, що ціни попиту на соняшникову олію минулого тижня в портах України зросли на 20-30 USD/т та досягли максимального рівня з кінця січня 2023 року – 1020-1025 USD/т СРТ-порт.

Аналітики нагадують, що історичний ціновий максимум на соняшник в Україні було зафіксовано в березні 2021 р. – 25500-27400 грн/т СРТ.