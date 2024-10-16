Зеленська назвала офіційну кількість осіб з інвалідністю в Україні

В Україні лише офіційно три мільйони осіб з інвалідністю.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

За її словами, із цієї кількості понад 300 тисяч набули такого статусу з початку повномасштабного вторгнення рф.

Вона також повідомила, що реабілітаційні центри, профільні організації, а також обласні військові адміністрації отримають дві тисячі примірників видання "SPINALIS. Нова сторінка життя з ураженням спинного мозку". Один із його співавторів - професор Клас Халтлінг - прибув на презентацію книги в Україну.

"Це перший в Україні довідник про життя після ураження спинного мозку. Він поєднує в собі практичність – для фахівців та щирість – для людей із такою травмою та їхніх рідних. Дає відповіді навіть на незручні запитання: від можливості жити сексуальним життям до водіння автівки після ураження спинного мозку", - додала Зеленська.

Вона зазначила, що для кращої реабілітації тих, хто зазнав травм, очільники міністерств охорони здоров'я України і Швеції уклали меморандум про медичне партнерство між Рівненським обласним госпіталем ветеранів війни та фундацією Spinalis у Швеції.