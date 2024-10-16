Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Індія значно скоротила імпорт твердого палива з росії, - ЗМІ

106

Індія – другий найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку – скоротила імпорт твердого палива з росії до 6,1 млн тонн у січні-вересні 2024 року, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише російське пропагандистське видання "Вєдомості" на основі даних індійського аналітичного агентства Bigmint.

Водночас Індія наростила загальний обсяг імпорту вугілля на 12% за рік – до 137,8 млн тонн. Основними постачальниками палива в країну стали Індонезія, ПАР і США.

росія посідає четверте місце серед імпортерів, випереджаючи Австралію, Мозамбік і Колумбію. Водночас частка росії в імпорті енергетичного вугілля до Індії знизилася до 3% у фізичному вираженні.

Видання пише, що за підсумками 2024 року експорт російського вугілля в Індію може знизитися до 18-20 млн тонн, або на 23-31% рік до року.

Після введення ембарго на постачання вугілля до ЄС, яке набрало чинності в серпні 2022 року, російські вугільники почали активно шукати нові експортні напрямки. Здебільшого постачання було переспрямовано до Китаю та Індії.

Індія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 16 октября 2024
Вторник, 15 октября 2024
Понедельник, 14 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023