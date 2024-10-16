Індія – другий найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку – скоротила імпорт твердого палива з росії до 6,1 млн тонн у січні-вересні 2024 року, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише російське пропагандистське видання "Вєдомості" на основі даних індійського аналітичного агентства Bigmint.

Водночас Індія наростила загальний обсяг імпорту вугілля на 12% за рік – до 137,8 млн тонн. Основними постачальниками палива в країну стали Індонезія, ПАР і США.

росія посідає четверте місце серед імпортерів, випереджаючи Австралію, Мозамбік і Колумбію. Водночас частка росії в імпорті енергетичного вугілля до Індії знизилася до 3% у фізичному вираженні.

Видання пише, що за підсумками 2024 року експорт російського вугілля в Індію може знизитися до 18-20 млн тонн, або на 23-31% рік до року.

Після введення ембарго на постачання вугілля до ЄС, яке набрало чинності в серпні 2022 року, російські вугільники почали активно шукати нові експортні напрямки. Здебільшого постачання було переспрямовано до Китаю та Індії.