Через збитки газпром розпродає свою елітну нерухомість, - ЗМІ

російська державна корпорація газпром розпочала розпродаж своєї елітної нерухомості. Це відбувається по причині отримання рекордного за всю історію компанії збитку. Про це повідомляє The Moscow Tmes.
Зазначається, що компанія оголосила про продаж готельного комплексу Будинок прийомів Богородське. Загальна площа чотириповерхового об'єкта - 12 758,6 кв. м. Він включає в себе оздоровчий і спа-центр (хамам і сауна), фітнес-центр, бар і ресторан.
У готелі 16 номерів категорії Люкс, два президентські номери та один гостьовий будинок із чотирма кімнатами. На прилеглій до готелю території є футбольне поле, тенісний корт, спортивний майданчик, каплиця, штучне озеро і ротонда Лотос, а також стайня. газпром розраховує продати об'єкт не менше ніж за 833,9 млн руб. При цьому в оголошенні зазначено, що ціну було знижено.
Крім того, газпром виставив на продаж п’ятизірковий готельний комплекс Марріот Цахкадзор, розташований на знаменитому гірськолижному курорті Цахкадзор у Вірменії. Загальна площа готелю - 14 284 кв. м. Він складається зі 100 номерів, 35 з яких розташовані в семи котеджах. У готелі є фітнес-зал, критий басейн, сауна, хамам, більярдна, тенісний корт, баскетбольний майданчик і СПА-центр. Площа прилеглої території становить 2,5 га.
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