Нардеп: Другий Саміт миру може відбутися у грудні

Другий Глобальний саміт миру більш доцільно провести у грудні 2024 року, після виборів президента Сполучених Штатів.
Про це в коментарі "Апострофу" повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко.
На думку політика, організація заходу більш доречна після того, як стане відомий переможець президентських перегонів у США, які є ключовим партнером України.
"Краще дочекатись результатів президентських виборів у Сполучених Штатах і потім проводити. Можливо, навіть у грудні", - вважає Мережко.
Раніше радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна повідомила, що восени Другий саміт миру "швидше за все не відбудеться". Його хотіли провести до виборів президента США 5 листопада.
Як відомо, перший Глобальний саміт миру відбувся 15–16 червня у швейцарському місті Бюргеншток.
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