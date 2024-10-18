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Найбільшою перешкодою для ведення бізнесу в Україні є брак робочої сили, - дослідження

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Брак робочої сили внаслідок мобілізації або виїзду співробітників за кордон у вересні вийшов на перше місце серед перешкод для ведення бізнесу. Про це свідчать дані вересневого опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Уперше за час проведення опитування з травня 2022-го брак робочої сили став у нашому списку проблемою №1, яка обмежує ведення бізнесу в Україні", – зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Частка бізнесів, які скаржились на брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників, у вересні несуттєво зменшилась з рекордних 63% до 61%. Проте ця проблема стала головною для бізнесу.

Водночас бізнесу стає дедалі важче шукати кваліфікованих працівників, свідчить опитування. Про цю проблему заявили 55,1% підприємців, що є черговим рекордом.

Некваліфікований персонал їм знайти простіше, але й це викликає складнощі у 39,2% опитаних.

Проблема браку робочої сили вийшла з другого на перше місце, а хвилювання за небезпечні умови для роботи, на що найчастіше скаржаться середні та великі підприємства в центральних областях країни, піднялись з третього на друге місце (зростання із 46% до 58%).

Менш актуальною стала така перешкода, як перебої з електро-, водо- та теплопостачанням, оскільки у вересні вже відключень практично не було.

Тому частка цієї проблеми у перешкодах для бізнесу скоротилась з 65% до 45%, а сама проблема опустилася з першого на третє місце, де вже другий місяць поспіль стоїть перешкода "зростання цін на сировину та товари" (зменшилась з 46% у серпні).

При цьому погіршились очікування бізнесу щодо трудових ресурсів. Частка підприємств, що планують зростання зайнятості в найближчі три-чотири місяці, зменшилась з 14,6% до 12,1%, а тих, хто планує звільнення, навіть дещо зросла – з 8% до 9,8%.

Одночасно відбулося помітне розширення частки бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, – з 3,8% до 13,9%.

мобілізація, кадри
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