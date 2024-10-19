Мінветеранів: В Україні розпочинає роботу комісія з відбору фахівців із супроводу ветеранів

В Україні 21 жовтня розпочинають роботу комісії з відбору кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Основне завдання комісій – під час співбесід розкрити людський потенціал майбутніх учасників проєкту, передає Укрінформ із посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

"Фахівець із супроводу буде першою після родини людиною, яка почне послідовну взаємодію з ветеранами, захисниками/захисницями після їхнього повернення з фронту. Фахівець забезпечуватиме їм індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя", – розповіла директорка Департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Мінветеранів Альона Скорзова.

Як зазначається, комісії з відбору кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів створюються структурними підрозділами державних (військових) адміністрацій, на які покладені функції з питань ветеранської політики.

Відбіркові комісії керуватимуться методичними рекомендаціями, підготовленими Мінветеранів та встановленою шкалою оцінювання.

У міністерстві відзначають, що станом на сьогодні 1104 особи подали заяви на конкурсний відбір на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Тим часом постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі, що Кабінет Міністрів розподілив понад 97,345 млн грн субвенції місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також на окремі заходи з підтримки захисників України.

«Здійснено розподіл у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, в обсязі 97 млн 345,234 тис. грн», - зазначив він.

Уряд також вніс зміни до низки постанов, що стосуються підтримки ветеранів. Зокрема, замінено термін «помічник ветерана» на «фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

Передбачено можливість спрямування субвенції на оплату праці фахівців із супроводу, працевлаштованих не тільки в комунальних бюджетних установах, але і в комунальних некомерційних підприємствах.

Крім того, встановлено забезпечення організації роботи комісій з відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу не лише на місцевому, а й на регіональному рівні.