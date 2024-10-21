ISW: Операція ЗСУ в Курській області все більше стимулює росію до участі в обмінах полоненими

Операція Збройних сил України в Курській області все більше стимулює державу-агресора росію до участі в обмінах полоненими. Зокрема, з початку операції обидві сторони обміняли загалом по 267 військовополонених під час трьох окремих обмінів перед останнім, який відбувся 18 жовтня.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Так, Україна та росія провели 18 жовтня обмін військовополоненими в форматі "один на один" – четвертий обмін з початку операції Сил оборони України в Курській області в серпні 2024 року.

Нагадаємо, Україна повернула 95 військовополонених, включаючи українських військовослужбовців, які захищали металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі на початку 2022 року, українських нацгвардійців, військовослужбовців Державної прикордонної служби України та інших українських військовослужбовців.

Тим часом Міністерство оборони держави-агресора росії заявило, що російська влада також повернула 95 російських військовополонених, і що Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) виступили посередником в обміні.

Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що багато з повернутих українських військовополонених мали серйозні захворювання та важкі поранення, а також втратили вагу через тортури та недоїдання в російському полоні.

В ISW відзначали, що частота обмінів військовополоненими між Україною та росією значно зросла з початку операції ЗСУ в Курську область 6 серпня, коли обидві сторони обміняли загалом по 267 військовополонених під час трьох окремих обмінів до останнього обміну військовополоненими 18 жовтня.

"Для порівняння, росія та Україна провели лише три обміни військовополоненими в період з 1 січня по 6 серпня 2024 року. ISW продовжує оцінювати, що українська операція в Курській область, ймовірно, все більше стимулює росію до участі в обмінах полоненими", – резюмували аналітики.