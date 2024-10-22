Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Експерт: Потрібно відновити механізм захисту від мобілізації критично важливих працівників

117

Будівельна галузь вже зараз відчуває гостру нестачу працівників, і це становить загрозу для економіки та оборони України. Зупинка бронювання, яку ініціювала влада, може загострити цю проблему ще більше, тому потрібно відновити механізм захисту критично важливих працівників.

З таким закликом виступив на прес-конференції президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.

«Ви думаєте, що ось, держава дасть гроші, і будівельні комбінати відразу виконають замовлення на оборонні споруди. А я хочу сказати наступне: якщо на будівельному комбінаті середня чисельність була 245-275 працівників, це і з жінками, і з пенсіонерами, то зараз залишилося 45. І якщо цим 45 працівникам дати замовлення на 3 тисячі, наприклад, «зубів дракона», то вони його просто фізично не виконають! У нас вже зараз відчувається нестача робітників на виконання оборонних замовлень», - наголосив Салій.

Він підкреслив: аудит підприємств, стратегічність яких викликає питання, можна проводити без зупинки процесу бронювання, яке загрожує масштабною кризою економіці і обороні. Зараз Україна активно розвивається у напрямку цифровізації, тож можливим шляхом вирішення цього питання може бути створення реєстру критичних підприємств – на прикладі системи «Резерв+».

«У нас є ціле міністерство по цифровізації. Тож цифровізуйте ці процеси. Повідомляйте офіційно керівників і власників підприємств про їхній статус. Вони не повинні заходити в «Дію» і грати, як в казино. Бронювання має бути принаймні на рік зрозумілим для керівника підприємства. І тоді підприємство буде визначатися як критичне, базуючись не на рішенні конкретного чиновника, ТЦК або адміністрації, а на всім зрозумілих речах. Тоді дійсно держава буде партнером бізнесу, а бізнес буде знати, як бути партнером держави», - наголосив Салій.

мобілізація, Салій
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 22 октября 2024
Понедельник, 21 октября 2024
Воскресенье, 20 октября 2024
Суббота, 19 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023