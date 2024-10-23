Генеральний прокурор України написав заяву про звільнення

У вівторок, 22 жовтня, генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора (ОГП).
Зазначається, що президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.
В Офісі генпрокурора нагадали, що наразі на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.
"Вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність. У даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора", - заявив Костін.
Нагадаємо, Андрій Костін обіймав посаду генпрокурора з липня 2022 року. Його призначили після звільнення Ірини Венедіктової.
Костін – народний депутат від фракції "Слуга народа", юрист за фахом. В політику потрапив у 2010 році, коли його обрали депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін". Він подавав свою кандидатуру на конкурс з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак фахівці з громадських організацій віднесли його до групи кандидатів "із сумнівною репутацією".
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