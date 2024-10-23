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Мінрозвитку громад: У мережі почали заявляти про часткове відкриття неба, але це не так

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Supernova Airlines, що входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта"), отримавши від Державної авіаційної служби України дозвіл на міжнародні перельоти, завершила цикл формування, як авіакомпанія, але небо над Україною все ще закрите, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимур Ткаченко.

"У мережі поширюється новина про те, що компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала ліцензію на виконання регулярних міжнародних авіаперевезень за маршрутами Львів-Прага та Київ-Прага. Деякі канали цю новину зрозуміли по-своєму і почали заявляти про "часткове відкриття неба". Але це не так... компанія отримала сертифікат експлуатанта, ліцензію на перевезення вантажів, тобто завершила цикл формування як авіакомпанія", - написав Ткаченко в телеграмі у вівторок.

Заступник міністра зазначив, що видані Державіаслужбою авіакомпанії документи не дають їй фактичного дозволу на виконання польотів, а "є лише комерційною можливістю перевезення завантаження за зазначеними маршрутами".

Згідно з визначенням, яке дається Повітряним кодексом України, авіаперевізник, що надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти повітряним транспортом, повинен отримати відповідний сертифікат і ліцензію на здійснення вищезазначеної діяльності, уточнив Ткаченко.

"Ми всі розуміємо, що ситуація з безпекою не дає змоги здійснювати польоти цивільної авіації. Небо над Україною все ще, на жаль, закрите", - наголосив заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що Supernova Airlines отримала дозвіл на польоти до Праги з Києва та Львова і планує почати виконувати їх після відкриття неба.

Крім того, повітряне судно флоту Supernova Airlines групи компаній NOVA ("Нова пошта") отримало сертифікат Part-TCO від Агентства з авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA), який дає змогу компанії виконувати чартерні рейси в ЄС.

Нова пошта, Supernova Airlines
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