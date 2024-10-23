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Стало відомо, який прожитковий мінімум буде у 2025 році

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Проєкт Державного бюджету України на 2025 рік був поданий на розгляд Верховної Ради України восени 2024 року.

Факти ICTV дізнавалися, яким прожитковий мінімум буде у 2025 році та чи підвищаться соціальні виплати.

Згідно з проєктом Державного бюджету на наступний рік, розмір прожиткового мінімуму на 2025-й в Україні залишиться на рівні 2024 року. Це означає, що суттєвих змін у соціальних виплатах та пенсіях, які прив’язані до цього показника, не передбачається.

Уряд України пропонує встановити такі розміри прожиткового мінімуму на 2025 рік на одну особу:

  • Для основних категорій населення – 2 920 грн.
  • Для дітей до 6 років – 2 563 грн.
  • Для дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн.
  • Для працездатних осіб (загальний показник) – 3 028 грн.
  • Для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн.
  • Для сіб, які втратили працездатність (для розрахунку доплат у зонах радіоактивного забруднення) – 1 600 грн.

Мінімальна заробітна плата в Україні на 2025 рік:

  • Місячна ставка – 8 000 грн.
  • Погодинна ставка – 48 грн.

Народна депутатка Роксолана Підласа зазначила, що підвищення прожиткового мінімуму до реального рівня є складним завданням через його тісний зв’язок з іншими соціальними виплатами. Зміна соціальних стандартів можлива лише за умови стійкого економічного зростання.

Окрему увагу депутатка приділила мінімальній заробітній платі, яка є одним із ключових елементів бюджету. Вона зауважила, що навіть невелике підвищення мінімалки на 100 грн потребуватиме додаткових бюджетних витрат у розмірі 5,3 млрд грн. А збільшення на 1 000 грн, тобто до 9 000 грн, призведе до значного збільшення бюджетних витрат – понад 50 млрд грн.

Існує кілька причин, чому уряд вирішив не підвищувати прожитковий мінімум у 2025 році:

  • Війна, інфляція та інші економічні виклики обмежують можливості державного бюджету.
  • Наразі пріоритетом є фінансування оборони та інших критично важливих секторів.

Відповідно, пенсії, соціальні допомоги та інші виплати, які розраховуються від прожиткового мінімуму, залишаться на попередньому рівні.

прожитковий мінімум
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