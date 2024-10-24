Мінекономіки розширило перелік обладнання, за придбання яких аграрії можуть отримати компенсацію

Міністерство економіки України затвердило новий наказ, згідно з яким розширено перелік сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, за придбання яких аграрії можуть отримати 25% компенсації від держави.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Тепер до програми включено 11 771 одиницю техніки від 133 українських підприємств.
Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що ще сім нових підприємств приєдналися до програми, що дозволило додати 324 нові позиції.
Це значно розширює можливості аграріїв оновлювати технічний парк на вигідних умовах, що також стимулює розвиток українського машинобудування.
Для участі у програмі агровиробники мають обрати техніку з переліку на сайті Мінекономіки, придбати її та подати заявку до уповноваженого банку для отримання компенсації.
Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звертатися до Мінекономіки електронною поштою, подавши заявку в електронній формі.
Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробництва в межах політики "Зроблено в Україні".
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