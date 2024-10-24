Експерти: Через підвищення податкового навантаження бізнес буде переходити у тінь

Через підвищення податкового навантаження бізнес буде переходити у тінь. Так вважають учасники круглого столу "Зима близько: чи готовий бізнес до енергетичних викликів та нової податкової реальності", організованого Фінансовим клубом.

"Бізнес буде змушений піти в тінь, як і населення. Всі процеси поступово перейдуть на готівкові розрахунки", - сказав директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.

Знову стануть актуальними сірі схеми, які використовували у 1990-х роках.

Він додав, що підвищення податків спричинить стрімке зростання інфляції. Компанії будуть включати податкові витрати у вартість своїх товарів. Це погіршить інвестиційний клімат, що негативно вплине на залученню капіталу в країну.

Виконавча директорка з управління мережею Кредобанку Оксана Стецьків нагадала, що влада очікує отримати 140 млрд грн додаткових доходів до бюджету. Але вона вважає, що військовий збір і збільшення податків негативно позначаться на споживачах і посилять інфляційні процеси. Особливо це стосується малого бізнесу, зокрема ФОПів першої, другої та четвертої груп.

"Банки орієнтуються на офіційну звітність бізнесу. Якщо підприємці підуть у тінь і не будуть показувати реальні доходи, банки не зможуть надавати їм достатньо обігових коштів. Це призведе до зниження обсягів кредитування та створення додаткових резервів з боку банків", - сказав начальник управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерій Терно.

Але він вважає, що бізнес зможе адаптуватися навіть за умов подальшого збільшення податків 2025 року. Хоча збільшення ПДВ торкнеться всіх, бізнес продовжить працювати, хоч і з меншими прибутками.