Офіс генпрокурора опублікував перші результати розслідування можливих зловживань прокурорів під час отримання інвалідності

В органах прокуратури продовжується масштабне розслідування можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності.

Пресслужба Офісу генпрокурора опублікувала перші результати перевірки.

Згідно з аналізом, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявили у двох областях – Черкаській та Хмельницькій.

Так, на Черкащині одразу 60 із 219 прокурорів мають статус людини з інвалідністю. Загалом це становить 27,4% від загальної кількості. При цьому майже всі прокурори-інваліди (59 осіб) набули цього статусу до початку вторгнення росії.

На Хмельниччині такий статус має 61 прокурор (29,8% від загальної кількості), 50 осіб були визнані особами з інвалідністю до 2022 року.

«У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%», – йдеться у повідомленні.

В ОГП пообіцяли, що по кожному факту буде проведено ретельну перевірку.