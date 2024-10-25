Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

У разі введення в США 20% мит для імпорту, промислова міць Німеччини виявиться дуже вразливою, - ЗМІ

144

У разі перемоги Дональда Трампа і введення в США 20% мит для імпорту, промислова міць Німеччини виявиться дуже вразливою.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters та Еuronews.

ЄС сильно залежить у деяких секторах від експорту до США. Однак за сценарію, коли адміністрація Трампа запровадить тарифи в розмірі 20% відносно ЄС, а блок вживе заходів у відповідь, ВВП єврозони скоротиться на 1,3% у 2027 і 2028 роках і впаде на 1,5% у Німеччині. Про це йдеться в доповіді німецького економічного інституту IW.

Нагадаємо, у Дональда Трампа є запасний козир, яким, за його словами, він скористається, якщо його переоберуть президентом США в листопаді 2024 року: мито до 20% на всі товари, імпортовані з-за кордону.

"Крім любові та релігії, це найбільше слово: борг", - сказав Трамп у понеділок на мітингу в Північній Кароліні.

Кандидат від республіканської партії розраховує на торговий важіль для стимулювання бізнесу в США, створення робочих місць і скорочення дефіциту федерального бюджету завдяки додатковим податковим надходженням.

Зокрема, Трамп пригрозив запровадити мита до 60% на китайську продукцію і до 200 відсотків на автомобілі, вироблені на прикордонних заводах (відомих як макіладорас).

Економічний тягар тарифів ризикує впасти на американських споживачів, тоді як союзники США, включно з ЄС, побоюються серйозних наслідків для двосторонньої торгівлі.

Економісти розходяться в думках щодо масштабів збитків, більшість згодні з тим, що тарифи Трампа завдадуть руйнівного удару по європейській економіці.

За оцінками Goldman Sachs: універсальний тариф у 10% скоротить ВВП єврозони на 1%.

Тарифи Трампа можуть знизити зростання єврозони на 1,5% до 2028 року і до 1,6% ВВП Німеччини.

Вплив на інші національні економіки буде меншим, у випадку Іспанії - приблизно на 0,5%.

Німеччина, Трамп, мита
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 25 октября 2024
Четверг, 24 октября 2024
Среда, 23 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023