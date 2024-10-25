У разі введення в США 20% мит для імпорту, промислова міць Німеччини виявиться дуже вразливою, - ЗМІ

У разі перемоги Дональда Трампа і введення в США 20% мит для імпорту, промислова міць Німеччини виявиться дуже вразливою.
Про це пише УНН з посиланням на Reuters та Еuronews.
ЄС сильно залежить у деяких секторах від експорту до США. Однак за сценарію, коли адміністрація Трампа запровадить тарифи в розмірі 20% відносно ЄС, а блок вживе заходів у відповідь, ВВП єврозони скоротиться на 1,3% у 2027 і 2028 роках і впаде на 1,5% у Німеччині. Про це йдеться в доповіді німецького економічного інституту IW.
Нагадаємо, у Дональда Трампа є запасний козир, яким, за його словами, він скористається, якщо його переоберуть президентом США в листопаді 2024 року: мито до 20% на всі товари, імпортовані з-за кордону.
"Крім любові та релігії, це найбільше слово: борг", - сказав Трамп у понеділок на мітингу в Північній Кароліні.
Кандидат від республіканської партії розраховує на торговий важіль для стимулювання бізнесу в США, створення робочих місць і скорочення дефіциту федерального бюджету завдяки додатковим податковим надходженням.
Зокрема, Трамп пригрозив запровадити мита до 60% на китайську продукцію і до 200 відсотків на автомобілі, вироблені на прикордонних заводах (відомих як макіладорас).
Економічний тягар тарифів ризикує впасти на американських споживачів, тоді як союзники США, включно з ЄС, побоюються серйозних наслідків для двосторонньої торгівлі.
Економісти розходяться в думках щодо масштабів збитків, більшість згодні з тим, що тарифи Трампа завдадуть руйнівного удару по європейській економіці.
За оцінками Goldman Sachs: універсальний тариф у 10% скоротить ВВП єврозони на 1%.
Тарифи Трампа можуть знизити зростання єврозони на 1,5% до 2028 року і до 1,6% ВВП Німеччини.
Вплив на інші національні економіки буде меншим, у випадку Іспанії - приблизно на 0,5%.
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