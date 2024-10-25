30% українських біженців у Німеччині працевлаштовані, - дослідження

У Німеччині працевлаштовані 30% українських біженців (з 1,1 мільйона). Це майже вдвічі більше, ніж улітку 2022 року, коли працювало лише 16% українців.
Це дані дослідження, проведеного Федеральним інститутом демографічних досліджень (BiB) у Вісбадені.
У ході опитування з'ясувалося, що ще 30% українських біженців наразі шукають роботу. Директор BiB Катаріна Шпіс назвала відсутність знання німецької мови та тривалі процедури визнання професійної кваліфікації, здобутої в Україні, головними перешкодами при пошуку роботи.
92% українців, які поки що не шукають роботи, або відвідують мовні курси, або кажуть, що недостатньо володіють німецькою для працевлаштування. Інші доглядають дітей чи родичів, а рівень зайнятості матерів з маленькими дітьми становить лише 22%.
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