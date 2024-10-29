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ФРТУ: Призупинення бронювання працівників може спровокувати масштабну кризу у промисловості

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Призупинення бронювання критично важливих працівників може спровокувати масштабну кризу у промисловості, тому необхідно якомога швидше вирішити проблему з маніпуляціями у системі критичних підприємств, і відновити бронювання.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) Володимир Гусак.

«Відновлення бронювання – це нагальне питання не тільки для Укрзалізниці, а для всієї промисловості України, для всієї економіки! Тому ми дуже сподіваємося, що якнайскоріше буде знайдений цивілізований шлях. Який, з одного боку, буде забезпечувати потреби Збройних Сил України, не даючи змоги виникненню зловживань. А з іншого боку – все-таки дасть можливість критично важливим українським підприємствам працювати», - підкреслив Гусак.

Він пояснив, що наразі в Укрзалізниці і загалом у транспортній сфері, існує значний дефіцит працівників, адже ряд професій у цій галузі не підходить жінкам. Тому проблему з бронюванням слід вирішити терміново.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації також закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Тим часом пауза у бронюванні може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків.

ФРТУ, Гусак
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