Шуляк пояснила, чому програмою єОселя скористувалася лише 291 сім’я ВПО

Програмою єОселя для придбання житла скористалася лише 291 сім’я внутрішньо переміщених осіб. Серед основних бар’єрів - вік житла та значна сума першого внеску.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга народу» Олена Шуляк у інтерв’ю Укрінформу.

«Ми довгий час наголошували на відповідних проблемах (непідйомні умови програми єОселя для ВПО - ред.) Кабінету міністрів України та Міністерству економіки, яке відповідає за програму. За два роки ми зібрали статистику, яка показує низьку доступність програми для внутрішньо переміщених осіб — нею скористалася лише 291 сім’я з таким статусом», - поінформувала Шуляк.

За словами народної депутатки, розбираючись у причинах, було виявлено, що одним із бар'єрів для ВПО була вимога Кабінету міністрів, що житло, яке береться в іпотеку, має бути не старшим ніж три роки.

«Однак ВПО проживають не лише у великих містах, де можна знайти нове житло, а й у малих містечках та селах, де роками не будували нові будинки. Знайти домівку, яка відповідала б цій вимозі, стало для них величезним викликом. З метою вирішення цієї проблеми ми звернулися до Прем'єр-міністра та Міністерства економіки», - сказала Шуляк.

Голова парламентського комітету нагадала, що у вересні 2024 року були внесені зміни до програми, які дозволили ВПО купувати житло, не старше 10 років, що суттєво розширює можливості для переселенців, які потребують вирішення житлового питання.

«Також ми проводили на базі нашого комітету публічні консультації з внутрішньо переміщеними особами. Вони звертали увагу на ще один бар’єр, непідйомний для більшості ВПО - перший внесок. Ми прекрасно розуміємо наших людей і ситуацію, в якій вони опинились, проте наразі в бюджеті немає коштів, аби і зменшувати розмір першого внеску, і надавати пільгову ставку. На жаль», - зауважила Шуляк.

Водночас очільниця партії «Слуга народу» повідомила, що самі представники внутрішньо переміщених осіб надали пропозицію, щоб знизити розмір першого внеску для тих родин, які мають дітей, або для переселенців, які мають інвалідність.

«У разі внесення таких змін, більше родин ВПО зможуть скористатись програмою і придбати таке омріяне нове житло», - резюмувала Шуляк.