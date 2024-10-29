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Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025

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Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проект бюджету-2025. Його розглянуть у першому читанні вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Він зазначив, що 25 членів Комітету підтримали розгляд проекту бюджету-2025 у першому читанні.

За його словами, у документ запропонували внести кілька правок, але не факт, що уряд підтримає таку ініціативу після його розгляду у першому читанні.

Водночас комітет відмовився підтримувати правку, якою пропонувалося прибрати з документу збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Також Железняк написав, що Мінфін підтвердив відповідність проекту бюджету до параметрів, які були узгоджені з партнерами.

"Розгляд з правками цього тижня. Їх 2098 штук, тому знову буде о два дні: ввечері правки і зранку голосування", - наголосив нардеп.

Железняк, бюджет-2025
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