Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проект бюджету-2025. Його розглянуть у першому читанні вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Він зазначив, що 25 членів Комітету підтримали розгляд проекту бюджету-2025 у першому читанні.

За його словами, у документ запропонували внести кілька правок, але не факт, що уряд підтримає таку ініціативу після його розгляду у першому читанні.

Водночас комітет відмовився підтримувати правку, якою пропонувалося прибрати з документу збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Також Железняк написав, що Мінфін підтвердив відповідність проекту бюджету до параметрів, які були узгоджені з партнерами.

"Розгляд з правками цього тижня. Їх 2098 штук, тому знову буде о два дні: ввечері правки і зранку голосування", - наголосив нардеп.