ОПУ: Із наступником Костіна ще не визначилися

Офіс президента ще шукає заміну генеральному прокурору України Андрію Костіну. Із наступником там не визначилися.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на високопоставлених співрозмовників в оточенні президента.
За інформацією джерел, із наступником Костіна на посаді генерального прокурора в ОП не визначилися.
Після позитивного голосування про відставку Костіна у парламенті виконувати обов'язки генпрокурора буде його перший заступник Олексій Хоменко.
"Костін давно просився на вихід. Він реально нічого не робив у тій прокуратурі. А після скандалу з прокурорами не зреагувати було неможливо. Зараз знайти кандидата на генпрокурора величезна проблема. Він має бути "чистим" і "незашквареним", він має бути компетентним. І, щоб ви розуміли, - мало хто б погодився зараз на цю посаду Це ж лише суцільні проблеми, та ще й репутаційно тебе знищать", - сказав співрозмовник видання.
Він також зазначив, що кандидата на посаду генпрокурора України ще шукають.
"Тому мови про нових людей взагалі немає, немає кандидатів. Є розуміння, що поки що нікого не будуть виносити в зал Ради на голосування, а виконуватиме обовʼязки перший заступник", - додав співрозмовник.
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