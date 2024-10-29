Президентка Швейцарії: Ми переглянемо заборону на реекспорт швейцарської зброї для передачі Україні

Президентка Швейцарії Віола Амгерд підтримала перегляд заборони на реекспорт швейцарської зброї для передачі Україні. Про це повідомляє Reuters у понеділок, 28 жовтня.

Вона наголосила, що це рішення допоможе оборонній промисловості країни, яка вже постає перед труднощами через нейтралітет Швейцарії, що відлякує потенційних покупців.

"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок вперед для нашої галузі. Стає складно, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати в Швейцарії, оскільки реекспорт не безперешкодний, і я це розумію", - зазначила Амгерд.

Проблеми з оборонною промисловістю також свідчать, що у країні є проблеми з безпекою.

"Якщо у нас є проблеми з нашою оборонною промисловістю, це означає, що у нас також є проблеми з безпекою, оскільки важливо мати технології та ноу-хау", - пояснила глава країни.

Попри тривалий нейтралітет, Швейцарія є великим постачальником зброї - 14-м за величиною у світі у 2022 році.

Водночас продажі зброї Швейцарією вже впали у 2023 році, і критики називають причиною цього спаду - нейтральну позицію країни.