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Міненерго: Взимку Україна збільшить взимку імпорт електроенергії із ЄС

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Україна збільшить взимку імпорт електроенергії із ЄС з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго, передають Українські Новини.

"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", - цитує прес-служба міністра енергетики Германа Галущенка.

Необхідність ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалась на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

Міненерго
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