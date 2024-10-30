Міненерго: Взимку Україна збільшить взимку імпорт електроенергії із ЄС

Україна збільшить взимку імпорт електроенергії із ЄС з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт.
Про це йдеться у повідомленні Міненерго, передають Українські Новини.
"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", - цитує прес-служба міністра енергетики Германа Галущенка.
Необхідність ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалась на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві.
Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.
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