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Рада провалила голосування за законопроєкт щодо стабільної роботи мобільних операторів під час відключень світла

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Верховна Рада 30 жовтня провалила голосування за законопроєкт №11431, спрямований на забезпечення стабільної роботи мобільних операторів під час відключень світла.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

«Рада провалила у першому читанні законопроєкт №11431 щодо врегулювання питання державного нагляду у сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення стійкості електронних комунікаційних мереж за основу – лише 199», – написав він.

Железняк уточнив, що для повторного голосування голосів теж не вистачило, тому документ вважається відхиленим.

Цей законопроєкт передбачає штрафи для операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний зв'язок у разі довготривалого відключення світла.

Нагадаємо, мобільним операторам «Київстар», Vodafone та lifecell все ще не вдалося виконати вимоги щодо забезпечення автономної роботи 60% базових станцій протягом 10 годин поспіль. Дедлайн був 1 жовтня.

Ще влітку до роботи мобільних операторів та інтернет-провайдерів посилили вимоги при відключенні світла. У вересні експерти припускали, що під час блекаутів оператори поки що можуть забезпечити в середньому 4 години роботи.

Железняк, мобільні оператори
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