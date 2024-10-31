Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Боррель: За теперішніх обставин "бізнес як завжди" з путінською росією неможливий

123

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Сербії доведеться рано чи пізно почати узгоджувати свою зовнішню політику з позицією ЄС, якщо вона планує стати членом Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ під час презентації доповіді Єврокомісії щодо прогресу країн-кандидаток.

Боррель зазначив, що Сербії як майбутньому члену ЄС потрібно буде узгоджувати свою зовнішню політику із загальною політичною лінією Євросоюзу, що включає у тому числі приєднання до європейських санкцій – важливої складової зовнішньої політики, і що у ЄС не має бути сумнівів щодо стратегічного курсу Сербії.

Він акцентував, що за теперішніх обставин "бізнес як завжди" з путінською росією неможливий, і так само ЄС не може не турбуватися через зближення Сербії з Китаєм.

"Для нас важливо, щоб нові члени, ті, хто вступлять у ЄС, розуміли наші стратегічні занепокоєння у теперішніх геополітичних обставинах… Думаю, рано чи пізно доведеться гармонізувати свою зовнішню політику із зовнішньою політикою Європейського Союзу. Інакше членство буде під загрозою. Але зараз ми ще у процесі", – сказав головний дипломат ЄС.

Боррель
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 31 октября 2024
Среда, 30 октября 2024
Вторник, 29 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023