Боррель: За теперішніх обставин "бізнес як завжди" з путінською росією неможливий

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Сербії доведеться рано чи пізно почати узгоджувати свою зовнішню політику з позицією ЄС, якщо вона планує стати членом Євросоюзу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ під час презентації доповіді Єврокомісії щодо прогресу країн-кандидаток.
Боррель зазначив, що Сербії як майбутньому члену ЄС потрібно буде узгоджувати свою зовнішню політику із загальною політичною лінією Євросоюзу, що включає у тому числі приєднання до європейських санкцій – важливої складової зовнішньої політики, і що у ЄС не має бути сумнівів щодо стратегічного курсу Сербії.
Він акцентував, що за теперішніх обставин "бізнес як завжди" з путінською росією неможливий, і так само ЄС не може не турбуватися через зближення Сербії з Китаєм.
"Для нас важливо, щоб нові члени, ті, хто вступлять у ЄС, розуміли наші стратегічні занепокоєння у теперішніх геополітичних обставинах… Думаю, рано чи пізно доведеться гармонізувати свою зовнішню політику із зовнішньою політикою Європейського Союзу. Інакше членство буде під загрозою. Але зараз ми ще у процесі", – сказав головний дипломат ЄС.
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