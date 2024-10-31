Міненерго: Попри війну Україна продовжує збільшувати газовидобуток

Україна продовжує збільшувати газовидобуток попри виклики повномасштабної війни. Це сприятиме успішному проходженню опалювального сезону.
Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.
"Наявність достатньої кількості блакитного палива власного видобутку підвищує можливості для стабільного проходження опалювального періоду. Крім того, нарощування власного видобутку газу є ключовим чинником для зменшення залежності України від світових ринків. Ба більше, Україна має реальну перспективу стати газовим хабом Східної Європи", – підкреслив він.
За словами заступника міністра, нарощення газовидобутку стало можливим завдяки модернізації обладнання, впровадженню нових технологій і посиленню захисту газовидобувних об'єктів. Також уряд впроваджує нові законодавчі ініціативи з підтримки галузі та залучає інвестиції.
"З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році газовидобувна галузь зіткнулася з численними викликами, серед яких зупинка робіт на багатьох родовищах на сході країни через бойові дії. Однак війна не лише створила складні умови для видобутку, а й стимулювала важливі реформи та інвестиції, спрямовані на підвищення енергетичної безпеки держави", – наголосив Колісник.
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