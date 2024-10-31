Bloomberg: Курс біткоїна може перевищити свій рекорд, встановлений у березні

Курс біткоїна різко зріс і може перевищити свій рекорд у $74 тис., встановлений у березні.

29 жовтня, вартість цифрового активу досягла $73 564, а в середу, 30 жовтня, знизилася нижче $73 тис, за даними Bloomberg.

Біткоїн вважається валютою Дональда Трампа, оскільки він використовував цифрові активи під час своєї передвиборчої кампанії. Кандидат від Республіканської партії займає перше місце в прогнозах, тоді як опитування показують рівність з кандидаткою від демократів, віцепрезидентом Камалою Гарріс.

"Токен продовжує котируватися на перемогу Дональда Трампа на виборах", - зазначив аналітик IG Australia Pty Тоні Сікамор.

Він підкреслив, що біткоїн має залишатися стабільно вище $70 тис., щоб зберігати шанси на подолання березневого рекорду в $73 798.

Трамп пообіцяв зробити США криптостолицею світу, тоді як Гарріс обрала більш обережний підхід, пообіцявши підтримувати нормативну базу для галузі. Їхні погляди суттєво відрізняються від репресій, які спостерігалися за часів Джо Байдена.

Трамп також заявив, що запросить мільярдера Ілона Маска очолити ініціативи зі скорочення державних витрат. Аріса Тойосакі, співзасновник компанії Cega, що спеціалізується на криптовалютах, вважає, що участь Маска у кампанії Трампа підвищила оптимізм серед трейдерів.

Опціонні трейдери підвищили свої ставки на те, що біткоїн досягне піку в $80 тис. до кінця листопада, незалежно від результатів виборів. Передбачувана волатильність у день виборів 5 листопада є дуже високою.

Станом на 30 жовтня, вартість біткоїна становила $72 318,62, що в гривнях дорівнює 2 984 922,80 грн.

Аналітики брокерської компанії Bernstein прогнозують, що ціна біткоїна зросте на 659% з рівня 14 червня і сягне $1,5 млн до 2029 року. Експерти зазначають, що основний прогноз вартості біткоїна становить $200 тис. до 2025 року, $500 тис. до 2029 року та $1 млн до 2033 року.

Аналітик Bernstein Гаутам Чхугані також зазначив, що потенційна адміністрація Дональда Трампа, у разі його перемоги, буде більш прихильною до цифрових активів, ніж адміністрація Камали Гарріс, що може підняти біткоїн на нові висоти.

За його оцінками, до грудня криптовалюта може торгуватися в діапазоні $80 тис. - $90 тис.