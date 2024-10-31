CNN: США закликали Китай чинити тиск на КНДР щодо надання росії військ

США закликали Китай втрутитися і чинити тиск на Північну Корею щодо надання росії військ для війни проти України.

Про це повідомляє CNN.

За словами офіційних осіб, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван «дав вказівку уряду США вступити в контакт з КНР і організувати роботу щодо залучення інших країн до співпраці з КНР у зв'язку з нашим занепокоєнням з приводу відправлення військ КНДР до росії та наслідків цього».

Представник Держдепартаменту Метью Міллер підтвердив, що США зв'язалися з Китаєм «… щоб ясно дати зрозуміти, що ми занепокоєні цим і що вони мають бути стурбовані цими дестабілізуючими діями двох своїх сусідів, росії та Північної Кореї».

При цьому, за словами джерел видання, західні чиновники не оптимістично налаштовані з приводу того, що Китай втрутиться в плани Північної Кореї.

За словами представника НАТО, Китай продовжує залишатися «критичним фактором» військових зусиль рф і, як і раніше, забезпечує російську оборонну промисловість значними обсягами товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва зброї.