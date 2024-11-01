Financial Times: Китай запровадив санкції проти американської компанії, яка постачає дрони Україні

Китай запровадив санкції проти американської компанії - виробника безпілотних літальних апаратів Skydio, що постачає дрони Україні.
Про це повідомила газета Financial Times у четвер, 31 жовтня.
Санкції забороняють китайським компаніям постачати критично важливі компоненти до США. Skydio, що постачає дрони Україні, зіткнувся з дефіцитом основних комплектуючих, які раніше отримував від Китаю.
"Американська корпорація, найбільший виробник безпілотників у США, що постачає їх українським військовим, зіткнулася з кризою в ланцюжку поставок після того, як Пекін запровадив санкції, включаючи заборону на постачання китайськими групами критично важливих компонентів до неї", - йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що санкції застали американську корпорацію зненацька, оскільки заблокували постачання акумуляторів від єдиного постачальника компанії. Компанія звернулася за допомогою до адміністрації президента США Джо Байдена. Видання зазначає, що офіційні особи США стурбовані тим, що Китай може підірвати ланцюжки поставок США та ускладнити постачання безпілотників, які використовуються для збору розвідданих в Україні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023