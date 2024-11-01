Українцям розповіли, хто може отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ

Від початку повномасштабної війни ЮНІСЕФ разом із партнерами надають фінансову підтримку вразливим сімʼям.

Читайте на Фактах ICTV, що таке допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям, хто може отримати та що для цього знадобиться.

У 2024 році допомогу від ЮНІСЕФ буде спрямовано на декілька категорій, але пріоритет матимуть найбільш вразливі групи населення, серед яких:

багатодітні сім’ї;

родини, які виховують дитину з інвалідністю;

мама (батько), яка самостійно виховує дітей;

родини, які проживають неподалік від лінії фронту.

ЮНІСЕФ надавав фінансову допомогу багатодітним та малозабезпеченим українським сім’ям, які виховують дітей до 18 років.

Розмір виплат для проходження осінньо-зимового періоду становив 3 600 грн на місяць на кожного члена сім’ї, також на кожну дитину виплачували по 6 660 грн.

Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям 2024 насамперед виплачувалася:

малозабезпеченим сім’ям із дітьми, у складі яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років;

малозабезпеченим багатодітним сім’ям із дітьми до 18 років, які не отримують інших виплат від міжнародних організацій.

Якщо ви заповнили заявку на грошову допомогу від ЮНІСЕФ, але ще не отримали грошових виплат, варто виконати такі дії:

зайти на сайт єДопомога й обрати розділ Виплати від міжнародних організацій;

вибрати Перевірити статус заявки;

внести необхідні дані — ідентифікаційний код, тип документа та його номер;

після цього відобразиться поточний статус заявки.

Станом на зараз реєстрація на отримання коштів від ЮНІСЕФ тимчасово припинена.

Але у 2024 році багатодітні сім’ї можуть отримати іншу допомогу для дитини. Це дитячі точки Спільно ЮНІСЕФ.

Тут можна безплатно отримати:

консультацію лікаря та юриста;

допомогу з пошуком житла;

послуги з дозвілля.

Дитячі точки Спільно розташовані в понад 20 містах України: