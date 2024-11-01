Українцям розповіли, хто може отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ

Від початку повномасштабної війни ЮНІСЕФ разом із партнерами надають фінансову підтримку вразливим сімʼям.
Читайте на Фактах ICTV, що таке допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям, хто може отримати та що для цього знадобиться.
У 2024 році допомогу від ЮНІСЕФ буде спрямовано на декілька категорій, але пріоритет матимуть найбільш вразливі групи населення, серед яких:
ЮНІСЕФ надавав фінансову допомогу багатодітним та малозабезпеченим українським сім’ям, які виховують дітей до 18 років.
Розмір виплат для проходження осінньо-зимового періоду становив 3 600 грн на місяць на кожного члена сім’ї, також на кожну дитину виплачували по 6 660 грн.
Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям 2024 насамперед виплачувалася:
Якщо ви заповнили заявку на грошову допомогу від ЮНІСЕФ, але ще не отримали грошових виплат, варто виконати такі дії:
Станом на зараз реєстрація на отримання коштів від ЮНІСЕФ тимчасово припинена.
Але у 2024 році багатодітні сім’ї можуть отримати іншу допомогу для дитини. Це дитячі точки Спільно ЮНІСЕФ.
Тут можна безплатно отримати:
Дитячі точки Спільно розташовані в понад 20 містах України:
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