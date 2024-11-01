Тім Макфі: Запаси газу в підземних сховищах Європи перевалили за 95%

Газові сховища Європейського Союзу заповнені на 95%, що перевищує встановлений державами-членами цільовий показник у 90%. Про це повідомив речник Єврокомісії Тім Макфі.

"Це дає нам можливість зберегти стабільне постачання та ціни цієї зими, а також продовжити відмову від імпорту російського викопного палива", – прокоментувала єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

Дані асоціації Gas Infrastructure Europe на 29 жовтня свідчать, що наповненість європейських газосховищ становила понад 95%.

Таким чином у європейських сховищах є близько 100 млрд кубометрів газу, що покриває майже третину від річних потреб ЄС.