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ПФУ: У жовтні на пенсійні виплати виділили найбільшу суму в історії фонду

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Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за жовтень. В цьому місяці на пенсійні виплати виділили найбільшу суму в історії фонду - 64 млрд гривень. Про це ПФУ повідомляє на своєму сайті.

У повідомленні зазначається, що 54,5 млрд гривень виплачено через уповноважені банки, 9,5 млрд гривень через Укрпошту.

Загалом від початку року Пенсійний фонд перерахував на пенсії 614,3 млрд гривень.

Розподіл цих коштів за місяцями такий:

  • Жовтень - 64,0 млрд гривень,
  • Вересень - 62,9 млрд гривень,
  • Серпень - 63,5 млрд гривень,
  • Липень 62,4 млрд гривень,
  • Червень - 62,3 млрд гривень,
  • Травень - 60,9 млрд гривень,
  • Квітень - 60,5 млрд гривень,
  • Березень - 57,6 млрд гривень,
  • Лютий - 51,0 млрд гривень,
  • Січень 50,4 млрд гривень.
ПФУ, пенсії
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